Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-генерал Бэрронс призвал Путина предупредить Британию за десять лет «до нападения»

Евгений Жуков
В мире
Экс-генерал Бэрронс призвал Путина предупредить Британию за десять лет «до нападения»
Фото: Unsplash

Состояние Вооруженных сил Великобритании настолько плачевное из-за сокращения финансирования, что страну стоит предупреждать за десять лет до нападения, чтобы она могла противостоять должным образом. Об этом в субботу, 25 марта, заявил британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.

— Во время холодной войны армия в любое время была готова к бою в течение нескольких часов. Теперь же (президенту России Владимиру — прим. «ВМ») Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться. Это не очень хорошо. Это глубоко разочаровывает, — признался Бэрронс.

По его мнению, невозможность нынешнего военно-политического руководства страны инвестировать в армию является «огромным недостатком», угрожающим выбить Великобританию «из колеи» по сравнению со многими союзниками по Североатлантическому альянсу, передает Daily Mail.

Несмотря на подобные заявления генерала Бэрронса о плачевном состоянии британской армии, премьер-министр Великобритании Риши Сунак недавно призвал «ускорить и интенсифицировать»западную военную помощь Вооруженным силам Украины.

Россия Великобритания Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте