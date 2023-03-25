Экс-генерал Бэрронс призвал Путина предупредить Британию за десять лет «до нападения»

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Состояние Вооруженных сил Великобритании настолько плачевное из-за сокращения финансирования, что страну стоит предупреждать за десять лет до нападения, чтобы она могла противостоять должным образом. Об этом в субботу, 25 марта, заявил британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.

— Во время холодной войны армия в любое время была готова к бою в течение нескольких часов. Теперь же (президенту России Владимиру — прим. «ВМ») Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться. Это не очень хорошо. Это глубоко разочаровывает, — признался Бэрронс.

По его мнению, невозможность нынешнего военно-политического руководства страны инвестировать в армию является «огромным недостатком», угрожающим выбить Великобританию «из колеи» по сравнению со многими союзниками по Североатлантическому альянсу, передает Daily Mail.

Несмотря на подобные заявления генерала Бэрронса о плачевном состоянии британской армии, премьер-министр Великобритании Риши Сунак недавно призвал «ускорить и интенсифицировать»западную военную помощь Вооруженным силам Украины.