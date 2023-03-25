Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Охрану Крымского моста усилят перед сезоном отпусков

Евгений Жуков
Общество
Охрану Крымского моста усилят перед сезоном отпусков
Фото: shutterstock

Глава Минтранса Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что на Крымском мосту усилят охрану к сезону отпусков. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

— У нас в ежедневном режиме работает четыре парома... Организовано движение в нормальном режиме, мы обеспечиваем 100-процентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту, — сказал министр.

В рамках своего выступления он также добавил, что в районе моста было организовано восемь автомобильных стоянок, где машины могут ожидать парома. Савельев подчеркнул, что в настоящее время движение транспорта по мосту осуществляется «в нормальном режиме».

В заключение министр пообещал, что к летнему сезону и периоду отпусков будет увеличено количество персонала, в частности, сотрудников, обеспечивающих охрану объекта, передает официальный сайт Кремля.

Видео: Telegram / Zvezdanews

Движение по железнодорожной части Крымского моста восстановят к началу лета 2023 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Безопасность Крым Минтранс Мосты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте