Охрану Крымского моста усилят перед сезоном отпусков

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Глава Минтранса Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что на Крымском мосту усилят охрану к сезону отпусков. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

— У нас в ежедневном режиме работает четыре парома... Организовано движение в нормальном режиме, мы обеспечиваем 100-процентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту, — сказал министр.

В рамках своего выступления он также добавил, что в районе моста было организовано восемь автомобильных стоянок, где машины могут ожидать парома. Савельев подчеркнул, что в настоящее время движение транспорта по мосту осуществляется «в нормальном режиме».

В заключение министр пообещал, что к летнему сезону и периоду отпусков будет увеличено количество персонала, в частности, сотрудников, обеспечивающих охрану объекта, передает официальный сайт Кремля.

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Движение по железнодорожной части Крымского моста восстановят к началу лета 2023 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.