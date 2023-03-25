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ДТП с участием трех автомобилей произошло в Марьине

Евгений Жуков
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ДТП с участием трех автомобилей произошло в Марьине
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Белореченская улица, 22/66 Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло в столичном районе Марьино. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

Столкновение произошло в районе дома № 22/66 на Белореченской улице. В настоящее время на данном участке движение транспорта незначительно затруднено по одной полосе из двух.

Еще одно ДТП произошло на 7-й Парковой улице с участием велосипедиста и автомобиля. Авария случилась на пешеходном переходе.

На востоке столицы 23 марта произошло ДТП с участием двух единиц техники. Инцидент случился на Щелковском шоссе в районе дома 61. В результате аварии никто не пострадал.

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