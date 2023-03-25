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ДТП с участием трех автомобилей произошло в Марьине
Москва, Белореченская улица, 22/66 Карта всех событий
ДТП с участием трех автомобилей произошло в столичном районе Марьино. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».
Столкновение произошло в районе дома № 22/66 на Белореченской улице. В настоящее время на данном участке движение транспорта незначительно затруднено по одной полосе из двух.
Еще одно ДТП произошло на 7-й Парковой улице с участием велосипедиста и автомобиля. Авария случилась на пешеходном переходе.
На востоке столицы 23 марта произошло ДТП с участием двух единиц техники. Инцидент случился на Щелковском шоссе в районе дома 61. В результате аварии никто не пострадал.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя мыть голову 28 марта Народный календарь. Почему нужно быть осторожнее с ножами 27 марта Народный календарь. Как не навлечь беду 26 марта Народный календарь. Как 25 марта приманить удачу на всю жизнь Народный календарь. Как определить погоду по поведению птиц 24 марта
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