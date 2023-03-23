Две единицы техники столкнулись на Щелковском шоссе

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Москва, Щёлковское шоссе, 61 Карта всех событий

На востоке столицы произошло ДТП с участием двух единиц техники. Об этом в четверг, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе дома 61. В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время на участке перекрыто три полосы.

Другое ДТП произошло на внутренней стороне 17-го километра МКАД, где столкнулись два автомобиля. На участке перекрыты три полосы из пяти.

Недавно на 16-й Парковой улице, возле дома 49, корпуса 1, произошла дорожная авария с участием двух автомобилей. На месте ДТП работали сотрудники экстренных служб, они выясняли все подробности случившегося.