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ДТП с участием двух автомобилей произошло на внутренней стороне 17-го километра МКАД

Араз Салехов
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ДТП с участием двух автомобилей произошло на внутренней стороне 17-го километра МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, МКАД, 17-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Две машины столкнулись на внутренней стороне 17-го километра МКАД. Об этом в четверг, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По его информации, на вышеназванном участке перекрыты три полосы из пяти. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 45-го километра МКАД после развязки с Киевским шоссе. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших также уточняются.

Также стало известно, что с 13 по 19 марта на дорогах Москвы пострадали 15 детей. По данным Госавтоинспекции столицы, за отчетный период в Москве зарегистрировали 117 аварий, в которых 135 человек получили различные травмы. Среди пострадавших — 15 детей в возрасте до 16 лет.

В 2022 году во всех округах Москвы снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Пять из них продемонстрировали наилучшие показатели по этому критерию.

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