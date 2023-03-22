Несколько машин столкнулись на 45-ом километре МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, МКАД, 45-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 45-го километра МКАД, после развязки с Киевским шоссе. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение в районе аварии затруднено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль ход и результаты проверки по факту аварии на улице Летчика Бабушкина. Там поздно вечером 21 марта водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

19 марта на 16-й Парковой улице, возле дома 49, корпус 1, произошла дорожная авария с участием двух автомобилей. На месте ДТП работали сотрудники экстренных служб, они выясняли все подробности случившегося.