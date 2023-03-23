Названы пять округов Москвы с самым низким числом аварий за 2022 год

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В 2022 году во всех округах Москвы снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Пять территорий продемонстрировали наилучшие показатели по этому критерию. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Лидером рейтинга стал Восточный административный округ. В нем число ДТП в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилось на 16 процентов — меньше на 157 аварий.

Также в пятерку лидеров вошли Юго-Восточный административный округ (снижение на 15 процентов), Северный административный округ (13 процентов), Южный административный округ (10 процентов) и Западный административный округ (7 процентов), передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Для комфортных и безопасных поездок в столице обновляют светофоры (в том числе в местах, где ранее было больше всего ДТП), вводят дополнительные полосы и повороты, создают новые пешеходные переходы и корректируют скоростной режим.

Согласно показателям за январь–февраль 2023 года, в Москве также снизилось количество аварий с участием автобусов коммерческих перевозчиков по сравнению с аналогичным промежутком 2022 года.