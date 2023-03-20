Пятнадцать детей пострадали на дорогах Москвы за прошедшую неделю

Фото: Госавтоинспекция Москвы

С 13 по 19 марта на дорогах Москвы пострадали 15 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в понедельник, 20 марта.

По данным ведомства, за отчетный период в Москве зарегистрировали 117 аварий, в которых 135 человек получили различные травмы. Среди пострадавших 15 детей в возрасте до 16 лет.

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Самый частый вид ДТП — столкновение транспортных средств — 59 случаев. На втором месте наезды на пешеходов — 37 раз. В половине случаев наезды происходили в зоне действия специальных переходов.

Также за отчетный период произошли три аварии с участием велосипедистов.

Количество аварий на дорогах столицы выросло. Ранее ГИБДД отчитывалась о том, что в период с 6 по 12 марта в Москве зарегистрировали 104 ДТП.