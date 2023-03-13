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Приметы и советы

Четыре человека погибли на дорогах столицы за прошедшую неделю

Степан Жирнов
Происшествия
Четыре человека погибли на дорогах столицы за прошедшую неделю
Фото: Госавтоинспекция Москвы

За прошедшую неделю на дорогах столицы погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города Москвы в понедельник, 13 марта.

По данным ведомства, в период с 6 по 12 марта в столице произошло 104 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 117 получили различные травмы. Среди пострадавших — семеро детей в возрасте до 16 лет.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Всего за отчетный период произошло 47 столкновений транспортных средств и 26 наездов на пешеходов, треть из которых случились в зоне действия специальных переходов.

Больше всего аварий произошло в субботу: в этот день зарегистрировали 23 ДТП. Меньше всего столкновений зафиксировали в среду и в воскресенье: по 10 случаев.

Ранее пресс-служба Госавтоинспекции сообщала, что в период с 20 по 26 февраля на дорогах Москвы пострадали 14 детей в возрасте до 16 лет. Этот показатель за две недели сократился в два раза.

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