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Четырнадцать детей пострадали на дорогах столицы за прошедшую неделю

Степан Жирнов
Происшествия
Четырнадцать детей пострадали на дорогах столицы за прошедшую неделю
Фото: Госавтоинспекция Москвы

В период с 20 по 26 февраля на дорогах столицы пострадали 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 27 февраля.

По данным ведомства, за отчетный период в столице произошло 102 ДТП, в которых погибли пять человек и еще 111 получили различные травмы. Среди пострадавших 14 детей в возрасте до 16 лет.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Самым распространенным видом ДТП стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В 56 процентах случаев граждан сбивали в зоне действия пешеходных переходов.

Наиболее аварийным днем стал вторник — 26 аварий. Меньше всего ДТП произошло в пятницу — всего семь столкновений.

По сравнению с предыдущим отчетом ведомства количество аварий на дорогах столицы сократилось. В период с 13 по 19 февраля в Москве произошло 142 ДТП.

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