Четырнадцать детей пострадали на дорогах столицы за прошедшую неделю
В период с 20 по 26 февраля на дорогах столицы пострадали 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 27 февраля.
По данным ведомства, за отчетный период в столице произошло 102 ДТП, в которых погибли пять человек и еще 111 получили различные травмы. Среди пострадавших 14 детей в возрасте до 16 лет.
Самым распространенным видом ДТП стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В 56 процентах случаев граждан сбивали в зоне действия пешеходных переходов.
Наиболее аварийным днем стал вторник — 26 аварий. Меньше всего ДТП произошло в пятницу — всего семь столкновений.
По сравнению с предыдущим отчетом ведомства количество аварий на дорогах столицы сократилось. В период с 13 по 19 февраля в Москве произошло 142 ДТП.