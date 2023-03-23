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ДТП с участием велосипедиста произошло на 7-й Парковой улице

Евгений Силаев
Происшествия
ДТП с участием велосипедиста произошло на 7-й Парковой улице
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Измайловский бульвар Карта всех событий

На 7-й Парковой улице произошло ДТП с участием велосипедиста и автомобиля. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла на пешеходном переходе. Подробности произошедшего и количество пострадавших выясняются.

— Просим водителей быть более внимательными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов. Выходя на пешеходный переход с самокатом или велосипедом, необходимо спешиться и везти их рядом, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Днем 23 марта произошла авария с участием двух единиц техники. В результате ДТП никто не пострадал.

Другое ДТП произошло на внутренней стороне 17-го километра МКАД, где столкнулись два автомобиля. На участке оказались перекрыты три полосы из пяти.

Помимо этого, на 16-й Парковой улице, возле дома 49, корпус 1, произошла авария с участием двух автомобилей. На месте ДТП работали сотрудники экстренных служб.

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