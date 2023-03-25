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Специальные доки создадут на Москве-реке для обслуживания электросудов

Евгений Жуков
Город
Специальные доки создадут на Москве-реке для обслуживания электросудов
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Москве-реке создадут специальные доки для обслуживания электрических речных судов. Об этом сообщил ведущий промышленный дизайнер столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Илья Ищенко.

— Электросуда будут «ночевать» в специальных доках — мини-депо. Пункты базирования флота буду располагаться в Мневниках и Нагатинском Затоне, — отметил Ищенко.

Он также добавил, что такой пункт базирования рассчитан сразу на несколько единиц судов. Там, где суда будут находиться в нерабочее время, будет происходить их подзарядка, а специалисты смогут по необходимости отремонтировать речной транспорт.

Каждое электросудно будет вмещать до 50 человек, продолжил Ищенко. В настоящее время активным образом идут пусконаладочные работы судов, которые проходят обкатку на маршрутах.

Ищенко также сообщил, что часть причалов к этому времени уже смонтированы. Все конструкции адаптированы для маломобильных граждан, передает агентство городских новостей «Москва».

В январе в Москве прошло первое тестовое испытание речного пассажирского судна «Сетунь». В ходе испытания запуск электрических систем прошел штатно, аккумуляторные батареи и двигатели продемонстрировали бесперебойную работу.

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