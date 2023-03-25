Focus: Бербок хочет выслать более 30 российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов. Об этом в субботу, 25 марта, сообщило издание Focus со ссылкой на источники в ведомстве.

Однако, как уточняется, пока неизвестно, когда конкретно это может произойти. Немецкие силы безопасности считают, что дипломаты якобы пользуются своим статусом для нелегального получения политической, экономической, военной, научной информации для последующего ее использования в «диверсиях и распространении дезинформации».

При этом руководство Германии отдает себе отчет, что реализация подобного плана не останется без последствий, передает Focus.

Источник в МИД России в ответ на это заявил, что у Бербок развилась «шпиономания», а жесткий ответ на «нездоровые шаги» Берлина уже готов, передает ТАСС.

Власти США 25 марта предъявили российскому гражданину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также в мошенничестве.

В документе говорится, что Черкасова в США сочли агентом российской разведки. Ему вменяют попытки работать агентом иностранной державы, а также мошенничество с визами и банковскими средствами.