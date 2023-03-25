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Олланд признался в обмане России с помощью Минских соглашений

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Олланд признался в обмане России с помощью Минских соглашений
Фото: shutterstock

Заключение Минских соглашений оказалось выгодным властям Украины. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, «время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь». Олланд отдельно обратил внимание на то, что нужно было остановить российский газопровод «Северный поток — 2» еще на стадии строительства.

Кроме того, он добавил, что западным компаниями стоило покинуть российский рынок гораздо раньше, говорится в материале.

Аналогичное заявление сделал недавно и экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».

В этом же интервью Олланд рассказал, что Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку президент РФ Владимир Путин до начала спецоперации не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств.

Украина Франция Минские соглашения Россия
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