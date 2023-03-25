Моравецкий заявил о «снижении аппетита» ЕС к новым санкциям против России

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ЕС на сегодняшний день имеет уже гораздо «меньше аппетита» на введение очередных санкционных мер против России. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита на новые санкции. Думаю, что имеется, так сказать, усталость, — сказал политик.

При этом Моравецкий отметил, что Польша в настоящее время является «режиссером» новых ограничений. Кроме того, страна внимательно следит за «лазейками, которые Россия использует для обхода санкций», добавил премьер.

«В ближайшие недели» тема санкций вернется на повестку дня в ЕС, уточнил политик. Моравецкий выразил надежду, что в 11-й пакет санкций удастся включить такие позиции, как российские алмазы и госкорпорацию «Росатом», передает радиостанция RMF FM.

Очередной, 11-й по счету, пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что может войти в новый пакет ограничительных мер и как именно ЕС намерен бороться с обходом санкций, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.