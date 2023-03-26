«Лучше родить ребенка от донора»: Любовь Успенская отговаривает дочь от замужества

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Певица Любовь Успенская не может нарадоваться возвращению под ее крыло родной дочери Татьяны Плаксиной и всячески ее опекает. Она помогает Татьяне строить карьеру, обрести внешность мечты и следит за ее личной жизнью. Успенская посоветовала наследнице не гнаться за романами, а родить ребенка от донора.

— Лучше родить ребенка от донора, а потом можно влюбляться в мужчин, сколько хочешь… Мужчины же — они еще сутенеры и альфонсы. Потом используют общих детей для своей выгоды. Шантаж и прочее, прочее, — рассказала 69-летняя Успенская.

Любовь Успенская поделилась, что у нее нет ни одной подруги, которая не пострадала бы от семейных отношений. Да и у самой певицы личная жизнь складывалась далеко не идеально — за ее плечами четыре неудачных брака, и теперь артистка наслаждается своей свободой. Дочери она тоже желает именно такого отношения к жизни, рассказала она в интервью «МК».

Успенская не скрывает, что планирует сделать Татьяну большой звездой, поскольку видит в ней огромный потенциал. По ее словам, у Плаксиной очень красивый низкий тембр, ее голос может быстро стать узнаваемым. Любовь Успенская уже решила стать продюсером Татьяны, работает над ее артистическим образом, профессионализмом в вокале и внешними данными.