Папа Римский выразил надежду на скорейшее начало переговоров по Украине

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Папа Римский Франциск надеется на быстрое начало переговоров между Россией и Западом, он считает такой процесс крайне важным для разрешения украинского конфликта. Об этом в воскресенье, 26 марта, рассказал переписывающийся с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

— Папа и сейчас подтверждает свою приверженность мирным переговорам между Россией Украиной и Западом. Считает, что нет никакой другой альтернативы переговорам. Что рано или поздно переговоры начнутся, но после еще больших разрушений смертей и человеческого горя, — рассказал Севастьянов в беседе с РИА Новости.

Год назад в соборе Святого Петра в Ватикане прошло покаянное богослужение. В его ходе Франциск посвятил непорочному сердцу Пресвятой Богородицы Россию и Украину. Этот обряд был посвящен скорейшему перемирию между двумя странами. По просьбе Папы Римского, вместе с ним к богослужению присоединились епископы по всему миру.

Папа Римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у всех россиян, которых мог обидеть. Понтифик предложил всем русским и украинцам в этот священный день простить друг друга и начать мирные переговоры. Франциск отметил, что главная добродетель в христианстве — это умение прощать и защищать жизнь каждого человека на Земле.