BСС: Папа Римский Франциск попросил прощения у русских

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Папа Римский Франциск в день православного Прощеного воскресенья попросил прощения у всех россиян, которых мог обидеть. Об этом в воскресенье, 26 февраля, рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

— Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни, — отметил он.

Севастьянов считает, что не существует цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей, передает РИА Новости.

В ноябре Папа Римский заявил, что воспитанные вне «русской традиции» солдаты Российской Федерации, например, чеченцы и буряты, проявляют наибольшую жестокость в ходе специальной военной операции.

Позже российская сторона получила от Ватикана извинения за высказывания Франциска в адрес военных.

В тот же месяц Папа Римский сказал, что любит русских и украинцев и очень привязан к этим народам. По его мнению, русскому народу не свойственна жесткость, потому что он «великий».