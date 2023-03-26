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На юге Москвы произошел пожар на территории складов

Ирэна Колесова
Город
На юге Москвы произошел пожар на территории складов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве, на территории Южного Чертаново, в ночь на воскресенье, 26 марта, произошел пожар. Как рассказали очевидцы, столб дыма виднелся в районе, где располагаются склады.

— В районе улиц Газопровод и Кирпичные Выемки виден огонь и столб дыма, там располагаются различные склады, — рассказали очевидцы в беседе с РИА Новости.

Позже в ГУ МЧС по Москве рассказали агентству, что в Южном Чертаново горели бытовка и автомобиль «Газель». По последним данным, возгорание уже удалось ликвидировать, никто не погиб и не пострадал.

В Омске продолжается проливка конструкций на складе по производству пластика. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Склад располагается по адресу улица Доковская, 51. Пострадавших и погибших нет.

В Подмосковье при пожаре заживо сгорел парализованный пенсионер. Трагедия произошла в деревне Походкино Дмитровского городского округа. Вспыхнул частный деревянный дом. Пожилая супруга пыталась вытащить своего мужа через окно, но сделать этого не смогла — мужчина скончался.

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