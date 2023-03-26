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Посол Украины выступил с очередным требованием к британцам

Ирэна Колесова
В мире
Посол Украины выступил с очередным требованием к британцам
Фото: Unsplash

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко обратился к жителям Великобритании и призвал их размещать у себя как можно больше беженцев. Его выступление было приурочено к годовщине запуска Лондоном программы «Дома для Украины».

Пристайко поблагодарил британцев за то, что они уже разместили многих украинских беженцев. Однако отметил, что еще остаются люди, которым нужна такая поддержка, и сделано еще не все, передает телеканал ITV.

Программа «Дома для Украины» была запущена в Великобритании в марте прошлого года. В ее рамках любое частное лицо может предоставить беженцам жилье на полностью бесплатной основе, а самим гражданам при этом платят компенсации от государства.

Однако в последнее время британские власти стали уделять меньше внимания этой программе. Украинцы все чаще не могут найти себе жилье. По информации издания Guardian, уже в этом году на улице могут оказаться как минимум 50 тысяч украинцев.

Глава Министерства внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что Лондон введет ежегодный лимит на прием беженцев в рамках нового законопроекта по борьбе с нелегальной миграцией.

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