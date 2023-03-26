WP: США должны быть готовы к ответным действиям из-за растущего альянса России и Китая
США и их союзникам нужно быть готовыми к ответным действиям из-за растущего альянса России и Китая, способного изменить мировой порядок. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает газета The Washington Post.
По данным издания, между двумя крупнейшими военными и стратегическими соперниками США растет альянс. Авторы отметили, что союз Китая и России может сильно изменить мировой порядок.
— Америка и ее демократические союзники должны быть готовы к ответным действиям, — говорится в сообщении.
По словам журналистов, Россия рассматривает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу, а Китай опасается создания «Индо-Тихоокеанского НАТО», говорится в материале.
Аналитик Стэн Грэнт австралийского телеканала ABC сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Москве доказывает «конец мирового порядка», при котором правила составляли западные страны. По его словам, порядок никогда и не был мировым. Ранее речь шла о порядке, при котором «правила составляли и нарушали западные державы».
Официальная встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась в Кремле. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».