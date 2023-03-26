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Компания Sistemma создала аналог ChatGPT на русском языке

Никита Худяков
Общество
Компания Sistemma создала аналог ChatGPT на русском языке
Фото: Pixabay

Отечественная Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке — модель искусственного интеллекта SistemmaGPT. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщила компания.

— Sistemma, российская IT-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России, — говорится в сообщении.

Уточняется, что система поддерживает русский и английский языки. Модель способна находить инсайты и анализировать большие объемы данных, создавать персонализированную систему рекомендаций, общаться с клиентами в виде виртуального помощника, работать с пользователями в социальных сетях, отвечать на электронные письма, а также обрабатывать входящие звонки и заказы.

В компании отметили, что SistemmaGPT предназначена в первую очередь для государственных и коммерческих структур, передает РИА Новости.

17 марта американская компания Microsoft приступила к внедрению языковой модели ChatGPT в ряд своих продуктов: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams. Word Copilot поможет начать работу не с чистого листа: сервис предлагает заготовленный документ по теме, который можно редактировать и видоизменить.

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