СМИ: Цены на автомобили в России начнут падать в 2024 году

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На территории России из-за недостатка товара и логистических сложностей выросли в цене автомобили. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает газета «Коммерсантъ».

В тексте публикации сказано, что стоимость моделей поднялась на более чем 50 процентов. Самыми популярными автомобилями для покупки стали Volkswagen Polo и Lada Largus.

Похожая ситуация происходит и на вторичном рынке. Больше всего подорожали автомобили, которым не исполнилось пять лет. Кроме того, данная проблема коснулась машин, которые производят в Китае.

Специалист в сфере экономической науки Станислав Бовт отметил, что в ближайшее время ситуация не изменится. Предприятия Китая и России увеличивают производство и начинают создавать больше автомобилей. Несмотря на это, их стоимость не будет падать. Бовт добавил, что понижение цен может произойти в конце 2024 года, говорится в материале.

Весной дилеры планируют ввезти по параллельному импорту автомобили, которые ранее не были представлены на российском рынке. Помимо традиционных бензиновых авто, в список также попали электромобили. Что будут представлять собой новинки, какие машины сейчас чаще всего попадают в Россию и как обстоят дела с ценами, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.