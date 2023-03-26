Владимир Ефимов: Производство колбасных изделий в Москве выросло почти на 10 процентов в январе

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В январе текущего года в городе выпустили более 24 тысяч тонн колбасных изделий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В январе этого года столичные предприятия произвели более 24 тысяч тонн колбасных изделий, что превышает показатель того же месяца предыдущего года на 9,6 процента, — рассказал он.

По словам заммэра, в городе также выпускают мясные полуфабрикаты, нарезки и снеки. При этом общий объем мясных изделий в столице вырос на 8,7 процента — до 9,6 миллиарда рублей.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что производителям доступно более 20 мер системной поддержки города. Кроме этого, столичные заводы обращаются за финансовой помощью — льготными кредитами и займами.

Также москвичам рассказали о работе столичного завода колбас и мясных полуфабрикатов — «Дымов» увеличил объем выпуска молочных сосисок на 20 процентов в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».