Федор Конюхов и Иван Меняйло завершили рекордный полет на воздушном шаре

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Воздушный шар российского путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло пролетел 2540 километров и приземлился на аэродроме Хатанга в Красноярском крае. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил штаб экспедиции.

Аэростат стартовал 24 марта в Кировске Мурманской области. На высоте от трех до шести километров он прошел через воздушные пространства Архангельской и Мурманской областей, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края. Аэростат «Фосагро» совершил посадку в 03:24 по московскому времени на полосу аэродрома Хатанга.

— В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар «ФосАгро» под управлением Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 километров, что на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда, — говорится в сообщении на сайте Конюхова.

Фото: Официальный сайт Федора Конюхова

Теперь оба мировых рекорда — по длительности и дальности беспосадочного перелета на воздушном шаре принадлежат России.

Кроме того, впервые полет на тепловом аэростате с открытой кабиной прошел над двумя морями Северного Ледовитого океана — Карским и Баренцевым. Также данный полет стал самым продолжительным за полярным кругом, всю дистанцию аэростат проходил в коридоре 67–72 градусов северной широты.

Конюхов в августе прошлого года рассказывал о планах установить мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане. «Вечерняя Москва» узнала о цели экстремального путешествия и о том, с какими рисками оно сопряжено.