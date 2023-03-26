Рекорд по осадкам 70-летней давности может быть побит в Москве в воскресенье

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Суточный рекорд по количеству выпавших осадков 1951 года может быть обновлен в Москве в воскресенье, 26 марта. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— За всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года в этот день так дождливо было всего лишь один раз — в далеком 1951 году, когда в осадкомеры попало 11,8 миллиметров, что является пока рекордным значением для 26 марта, — сказал он.

По словам синоптика, с высокой долей вероятности сегодняшний день станет самым дождливым за последние 75 лет. Он отметил, что в столице может выпасть от 10 до 19 миллиметров осадков, что составит 25–50 процентов от месячной нормы.

Тишковец добавил в своем Telegram-канале, что сильный дождь пройдет в регионе с 12:00 до 15:00.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что дожди в Москве будут идти до конца следующей недели. Однако, по словам метеоролога, можно рассчитывать на краткосрочные прояснения.

Начало апреля в Москве может сопровождаться возвращением минусовых температур. Из-за этого на дорогах не исключено появление гололедицы, сообщил «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.