Собянин: Московские школьники на Всероссийской олимпиаде завоевали 157 дипломов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 26 марта, поздравил столичных школьников с первыми победами на Всероссийских олимпиадах по химии, французскому языку и мировой художественной культуре.

— Поздравляю московских школьников с первыми победами на Всероссийской олимпиаде в этом сезоне. На днях прошли три финала — по французскому языку, химии и мировой художественной культуре, — сказал глава города.

Мэр Москвы отметил, что абсолютной победительницей олимпиады по французскому языку стала одиннадцатиклассница София Гольтяева из лицея НИУ ВШЭ. Кроме того, победу одержала ученица школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых Элизабет Пфанненшмидт.

Отмечается, что девятиклассник Матвей Васияров из школы Центра педагогического мастерства выиграл олимпиаду по Химии, а одиннадцатиклассник Глеб Семенов из школы № 548 набрал больше всех баллов на олимпиаде по МХК.

В общей сумме московские школьники завоевали 157 дипломов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

15 марта в Москве завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Дипломантами стали учащиеся более 530 школ. Задания олимпиады были рассчитаны на учеников 9–11-х классов. Победителями и призерами стали более 7,5 тысячи школьников.

До 28 марта школьники смогут зарегистрироваться для участия в онлайн-олимпиаде «Я люблю математику». Принять участие в ней смогут ученики 1–5-х классов вне зависимости от уровня подготовки.