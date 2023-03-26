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Москвичам напомнили, куда обращаться в случае подтоплений на улицах города

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Москвичам напомнили, куда обращаться в случае подтоплений на улицах города
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице в воскресенье, 26 марта, до конца дня сохранится дождливая погода, на улицах возможны подтопления. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» рассказали, куда обращаться в случае обнаружения временных скоплений воды.

Так, в столице дежурят бригады ГУП «Мосводосток». Они оперативно реагируют на все поступающие заявки.

Москвичи могут позвонить в диспетчерские службы. Также сообщить о подтоплениях можно в аккаунте ГУП Мосводосток во «ВКонтакте».

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Суточный рекорд по количеству выпавших осадков 1951 года может быть обновлен в Москве в воскресенье, 26 марта. С высокой долей вероятности этот день станет самым дождливым за последние 75 лет. В столице может выпасть от 10 до 19 миллиметров осадков, что составит 25–50 процентов от месячной нормы.

Начало апреля в Москве может сопровождаться возвращением минусовых температур. Из-за этого на дорогах не исключено появление гололедицы, сообщил «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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