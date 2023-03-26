От ливней до гололедицы: синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На предстоящей неделе погодные условия в Москве поразят своим непостоянством. В столичном регионе ожидаются как температурные скачки до плюс 13 градусов, так и мокрый снег с гололедицей. Каких еще сюрпризов ждать от конца марта, «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу специалиста, в понедельник, 27 марта, в ночные часы в столице ожидается плюс 1–6 градусов, а днем столбики термометра достигнут плюс 1–10 градусов. Однако при этом в городе пройдут кратковременные дожди.

— В течение суток на фоне пониженного давления — до 736 миллиметров ртутного столба — ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. Возможен туман, будет дуть слабый ветер, — отметил синоптик.

А вот второй рабочий день станет чуть ли не самым погожим за весь март, пообещал метеоролог.

— Вторник, 28 марта, станет самым теплым днем будущей недели. Будет облачно, с прояснениями, без осадков. В ночные часы ожидается минус 2 — плюс 3 градуса, а днем — плюс 8–13 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный. Показатели атмосферного давления повысятся до 742 миллиметров ртутного столба, — сообщил Тишковец.

Ливневые дожди, переменная облачность и умеренный юго-восточный ветер, по прогнозу синоптиков, ожидают москвичей в среду, 29 марта.

— В течение суток ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — плюс 2–7 градусов, а днем — плюс 6–11. Показатели атмосферного давления сохранятся, — подчеркнул специалист.

В четверг, 30 марта, по его словам, начнутся резкие похолодания: ночью столбики термометра опустятся до 0 — плюс 5 градусов, днем повысятся до плюс 3–8 градусов.

— Ожидаются кратковременные осадки с переходом в мокрый снег — преимущественно в темное время суток и в ранние утренние часы. Ветер юго-восточный, умеренный, — сообщил синоптик.

В пятницу распогодится, заверил Тишковец. Ожидается переменная облачность без осадков.

— Но, к сожалению, не обойдется без гололедицы и минусовых показателей. Например, ночью температура в Москве опустится до 0 — минус 2 градусов, а днем пройдут небольшие осадки локального характера и будет плюс 4–6 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Показатели атмосферного давления не особо изменятся — 740 миллиметров ртутного столба, — уточнил синоптик.

Согласно данным метеоролога, к выходным снова потеплеет. Так, в субботу, 1 апреля, ночные показатели не опустятся ниже плюс 4 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 9 градусов.

— Но дожди не прекратятся. Ослабнет ветер, показатели атмосферного давления упадут до 736 миллиметров ртутного столба, — добавил синоптик.

В воскресенье, 2 апреля, среднесуточная погода будет колебаться в пределах плюс 5–10 градусов, а ночью — около 0 градусов, заключил Тишковец.