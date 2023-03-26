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Прокуратура инициировала проверку по факту наезда электросамоката на пешеходов в Москве

Полина Пашкина
Происшествия
Прокуратура инициировала проверку по факту наезда электросамоката на пешеходов в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Большой Кондратьевский переулок, 14с1 Карта всех событий

Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств наезда 19-летнего юноши на электросамокате на пешеходов в Большом Кондратьевском переулке. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 26 марта.

— В результате происшествия пострадала женщина. Ее госпитализировали. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному инциденту, — сказала Нефедова.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Инцидент произошел в районе дома № 14. Наезд на пешеходов был совершен в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. Люди переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

На месте происшествия работают оперативные службы. Дептранс Москвы напомнил, что пользователям самокатов и велосипедистам на пешеходном переходе необходимо везти транспортные средства рядом с собой.

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