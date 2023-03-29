Замели следы: в Магадане свидетельницу убийства утопили в проруби

Фото: Пресс-служба СК РФ

В Магаданской области трое молодых людей утопили девушку в проруби. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в среду, 29 марта.

По данным ведомства, 5 марта в одной из квартир в поселке Снежный собрались трое людей для употребления наркотиков. К ним в гости с теми же целями приехали еще два друга со спутницей. В какой-то момент компании поссорились. Выйдя из себя, хозяин дома схватил ружье и застрелил двух гостей. Тела погибших злоумышленники спрятали в ванной.

Спустя несколько дней компания решила, что девушка, которую держали в квартире все это время, может сообщить обо всем в полицию. Чтобы этого избежать, парни отвезли свидетельницу в бухту Гертнера, где утопили в проруби. Таким же образом преступники избавились и от тел двух убитых мужчин.

28 марта сожительница одного из убитых заявила о пропаже возлюбленного. По данному факту была проведена проверка, в ходе которой преступление раскрыли.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба СК РФ

Трех подозреваемых задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело. В квартире злоумышленников провели обыски и обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия и патроны к ним. Тела погибших до сих пор ищут в бухте Гертнера.

— В скором времени фигурантов заключат под стражу, — резюмировали в ведомстве.

Еще одно убийство произошло в Подмосковье. Четверо подростков согласились убить жительницу Балашихи по заказу дочери.