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Приметы и советы

Стали известны дата выхода и число серий второго сезона «Дома дракона»

Никита Худяков
Общество
Стали известны дата выхода и число серий второго сезона «Дома дракона»
Фото: Дом дракона, 2022 год

Второй сезон сериала «Дом дракона» будет состоять из восьми эпизодов вместо десяти, как это было в первом. Об этом в среду, 29 марта, сообщает портал Deadline.

По их данным, количество серий сократится из-за изменений в сценарии. Отмечается, что создатели сериала уже планируют третий сезон.

Исполнительный продюсер Райан Кондал совместно с автором книг Джорджем Мартином думает над тем, как лучше разбить повествование сюжета. Так, «крупное сражение», которое изначально предполагалось включить во второй сезон, было решено перенести на третий. Источник сообщает, что руководство HBO в данный момент решает, сколько сезонов было бы оптимально, чтобы рассказать весь сюжет.

Кроме того, представитель стримингового сервиса подтвердил Deadline, что премьера новых серий может состояться летом 2024 года.

В разговоре с «Вечерней Москвой» кинокритик и киножурналист Роман Григорьев рассказал, что в сериальной битве по уровню воображения «Дом дракона» проиграл приквелу «Властелина колец». Сериал Amazon до того поражает воображение зрителя, что на его фоне «Драконы» смотрятся как обычная любительская кинолента.

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