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Диетолог Дианова объяснила, как есть суши и роллы, чтобы не потолстеть

Иссалина Аюпова
Никита Худяков

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Общество
Диетолог Дианова объяснила, как есть суши и роллы, чтобы не потолстеть
Фото: Unsplash

Если неправильно есть суши и роллы, то они могут стать причиной увеличения массы тела. Об этом в среду, 29 марта, сообщила врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

— Суши или роллы нужно обязательно есть вместе с овощным салатом, потому что в них содержится минимальное количество клетчатки. Из-за этого их нельзя делать полноценным приемом пищи. Если вы заказываете суши с угрем, лососем или крабом, нужно заказать также минимум 200 граммов салата, чтобы сбалансировать прием пищи, — сказала она.

По словам диетолога, в состав суши и роллов входят быстрые углеводы, в которых отсутствует клетчатка. Врач отметила, что употребление этого блюда без овощей может привести к нарушению пищеварения. Кроме того, важно, чтобы суши или роллы составляли только половину основного приема пищи.

Роскачество исследовало роллы «Филадельфия» из некоторых сетевых ресторанов японской кухни, специализированных магазинов и служб доставки, а также торговых сетей. Кишечную палочку нашли в 40 процентах из них.

К ее возникновению могло привести неправильное хранение или нарушение санитарно-гигиенических норм. Подробнее о том, чем еще могут быть опасны суши и роллы, а также почему не стоит ими злоупотреблять — в материале «Вечерней Москвы».

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