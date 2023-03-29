АвтоВАЗ может начать производство Lada на заводе в Петербурге во втором квартале 2023 года

Фото: shutterstock

АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с новыми партнерами во втором квартале 2023 года. Об этом в среду, 29 марта, говорится в сообщении компании.

— Совместно с партнерами из дружественных стран АвтоВАЗ готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D, — отметили в компании.

Уточняется, что в 2023 году АвтоВАЗ планирует произвести свыше 400 тысяч автомобилей.

3 марта на заводе в Тольятти возобновили серийное производство автомобилей Lada Vesta NG. Стоимость нового автомобиля пока неизвестна. Однако президент АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что Lada Vesta NG, произведенная в Тольятти, будет стоить дороже аналогичной модели, собранной в Ижевске.

После ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего программного обеспечения, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.