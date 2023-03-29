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Трамваи задерживались в центре Москвы из-за застрявшего на путях автомобиля

Степан Жирнов
Происшествия
Трамваи задерживались в центре Москвы из-за застрявшего на путях автомобиля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

Трамваи на Новокузнецкой улице задерживались из-за автомобиля, застрявшего на путях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 29 марта.

Инцидент произошел в районе остановки «Вишняковский переулок». Из-за застрявшей машины задерживалось отправление трамваев под номерами А, 3 и 39.

На момент публикации движение транспорта восстановили, оно осуществляется по графику, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Похожая история произошла на Живописной улице на северо-западе Москвы. Всего же, согласно статистике, в столице с начала года из-за различных аварий на путях трамваи задержались на 15 часов.

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