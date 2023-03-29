Путин оценил рост доходов россиян

Фото: Администрация президента РФ

Доходы граждан России начали расти, хотя пока что это очень скромные цифры. Об этом заявил в среду, 29 марта, президент РФ Владимир Путин.

— Ну, вот скажу, сами знаете, тем не менее. Реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает на 0,3 процента, 0,4 процента, 0,6 процента. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличилась на 0,9 процента к тому же периоду 2021 года, — уточнил глава государства.

Путин подчеркнул, что страна движется в правильном направлении. Так, по итогам марта инфляция в России опустится ниже четырех процентов.

По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, что еще сильнее ускорит рост доходов россиян, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Недавно глава государства призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и пособий гражданам. Глава государства подчеркнул, что защита прав и свобод россиян является базовым принципом развития страны.

Правительство России проиндексирует минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5 процента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В качестве одной из задач кабмина он назвал повышение благосостояния граждан.