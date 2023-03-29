Пригожин: Битва за Артемовск почти полностью уничтожила армию Украины

Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Битва за Артемовск практически полностью уничтожила украинскую армию. Об этом в среду, 29 марта, заявил основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин.

— И мы планомерно идем по этому пути. Битва за Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») сегодня уже практически уничтожила украинскую армию, — сказал бизнесмен, отметив, что битва за город была спланирована еще летом 2022-го.

Тем не менее, отметил Пригожин, сражения также привели к серьезным потерям и у самой частной военной компании, передает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

За прошлую неделю ВСУ понесли потери общей сложностью до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артемовска. При этом 20 процентов из числа раненых в дальнейшем не смогут вернуться на фронт.

Бывший командир роты батальона ВСУ Евгений Дикий заявил, что Артемовск практически полностью окружен армией России. По его информации, российские военные значительно продвинулись и пытаются перерезать трассы.

26 марта бойцы группы «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов. Уточняется, что в декабре в этом предприятии провел награждение солдат президент Украины Владимир Зеленский.

Можно ли говорить о скором завершении конфликта, а также какую роль в этом играет Артемовск — эксперты ответили на эти вопросы в материале «Вечерней Москвы».