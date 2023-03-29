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Юбилейный концерт МГАСО пройдет в концертном зале Чайковского 5 апреля

Оксана Васильева
Общество
Юбилейный концерт МГАСО пройдет в концертном зале Чайковского 5 апреля
Фото: Пресс-служба мероприятия

В Концертном зале имени П.И.Чайковского 5 апреля Московский государственный академический симфонический оркестр откроет цикл концертных программ, посвященных 80-летию прославленного коллектива.

Дирижировать будет художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра, лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2020 года Димитрис Ботинис. Солист – Народный артист РФ, солист Московской государственной филармонии Александр Князев. В программе прозвучат произведения Шостаковича, Дворжака, Рахманинова.

— МГАСО для меня в первую очередь – оркестр, к которому, когда приходишь на репетицию, есть ощущение, что, если не все полностью готово, то очень многое уже сделано «за кадром», очень многое уже сделано до прихода дирижера. Это всегда очень подкупает, потому что ты понимаешь, что музыканты подготовлены. Это происходит даже с довольно сложными произведениями. На первой репетиции, когда чувствуется вот эта подготовка, это – та основа, на которую можно опереться, чтобы заниматься музыкой. У МГАСО эта подготовленность – очень ценное качество, — отметил Димитрис Ботинис.

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