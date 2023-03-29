Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 29 марта.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне Лефортовского тоннеля. Столкнулись два автомобиля. Движение на участке было затруднено и осуществлялось только по одной полосе.

Еще одно ДТП произошло на улице Нижние Мневники. Столкнулись три автомобиля. В результате один человек пострадал.