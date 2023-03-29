Маск и еще более тысячи экспертов потребовали приостановить обучение нейросетей

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Американский бизнесмен Илон Маск и еще более тысячи экспертов в области искусственного интеллекта (ИИ) потребовали временно запретить обучение нейросетей. Соответствующее открытое письмо было опубликовано на портале некоммерческой организации Future of Life Institute («Институт будущего жизни»).

— Мы призываем все лаборатории ИИ немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4. Об этом перерыве необходимо объявить публично, его исполнение должно быть проверяемым и охватывать всех ключевых участников отрасли. Если такая пауза не может быть сделана в кратчайшие сроки, то правительства должны вмешаться и ввести мораторий, — говорится в тексте письма.

По мнению подписантов, неконтролируемое обучение нейросетей способно создать угрозу для всего человечества. Они предлагают сначала разработать необходимые протоколы безопасности.

Авторы письма подчеркивают, что современные нейросети уже могут конкурировать с людьми в вопросах выполнения повседневных задач. Подписанты задаются вопросом, стоит ли допустить автоматизацию производства и частичную замену людей машинами.

Кроме того, эксперты предлагают мировым правительствам создать орган для контроля развития ИИ. Авторы письма рассчитывают, что таким образом можно будет уменьшить возможные негативные последствия данного процесса.

Аналитики американского банка Goldman Sachs считают, что из-за развития ИИ и нейросетей почти 300 миллионов человек могут остаться без работы. Исходя из результатов исследования, можно предположить, что около двух третей рабочих мест в США и ЕС можно было бы автоматизировать хотя бы в некоторой степени.