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Приметы и советы

Психолог Яушева пояснила, почему возникает весенняя хандра

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Яушева пояснила, почему возникает весенняя хандра
Фото: shutterstock

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала, почему у многих людей возникает депрессия при сменевремен года.

Подобное состояние называется Реверсивным сезонным аффективным расстройством (РСАР). Ему подвержены люди, чувствительные к переменам. В России времена года сменяются отчетливо, поэтому симптомы депрессии могут быть выражены ярче.

По словам специалиста, возникновение упаднического состояния зависит от изменений циркадных ритмов (режима сна и бодрствования). У пациентов при этом наблюдается подавленность, сниженный эмоциональный фон, изменение аппетита и сна.

Также среди других причин весенней тоски значится увеличенная выработка серотонина. У некоторых людей это вызывает обратную негативную реакцию, им требуется период адаптации.

Есть и социальный фактор: человека все чаще побуждают выходить из дома, присоединяться к мероприятиям. Для склонных к уединению это серьезный вызов, передает издание «Вести Подмосковья».

Психолог Анастасия Наталевич добавила, что к ухудшению самочувствия весной зачастую приводит сезонная аллергия. По словам медика, долговременные насморк и кашель вызывают раздражение и усталость, передает Nation news.

Психолог и руководитель психологического центра Сергей Ланг дал советы, как стабилизировать свое состояние и сохранить настроение в весенний период.

Депрессия весна Психология
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