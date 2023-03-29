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Приметы и советы

Неожиданное счастье ждет представителей одного знака зодиака этой весной

Полина Пашкина
Общество
Неожиданное счастье ждет представителей одного знака зодиака этой весной
Фото: shutterstock

Один из знаков зодиака весной 2023 года сможет пережить неожиданное счастье. Астролог Тамара Глоба рассказала, кому из представителей созвездий в ближайшее время достанется множество приятных моментов, которые могут изменить их жизнь.

По словам специалиста, этой весной Водолеи смогут почувствовать себя востребованными, желанными и любимыми. Однако Глоба посоветовала внимательно приглядеться к тем, кто их окружает, передает Teleprogramma.pro.

Следует убедиться, что эти люди точно желают вам добра, считает Глоба. Кроме того, астролог посоветовала Водолеям больше времени уделять родным и близким, не отвлекаясь на посторонних, которые могут принести с собой проблемы.

Исследование сервиса для знакомств «Мамба» показало, что более 60 процентов россиян интересуются знаком зодиака потенциального партнера при знакомстве.

Особенно эта информация интересует девушек. Однако и мужчины склонны сверяться с гороскопом — знак зодиака партнерши узнают 50 процентов опрошенных. В большинстве случаев интерес вызван целью знакомства.

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