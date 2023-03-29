Голикова рассказала о росте реальных зарплат россиян за пять лет

Фото: Пресс-служба Госдумы

Рост реальных зарплат за последние пять лет в России, по предварительным данным, составил 22,1 процента. Об этом в среду, 29 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— По предварительной информации Росстата, но пока без учета итоговых данных по малым и средним предприятиям, реальная средняя месячная начисленная заработная плата в 2022 году по отношению к 2021-му несколько снизилась — на один процент, — сказала она.

По данным вице-премьера, уже в мае Росстат уточнит данные по заработной плате. Ожидается, что за 2022 год будет показан рост заработных плат, кроме того, рост ожидается и в 2023-м, передает слова Голиковой официальный сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил, что доходы россиян начали расти, хотя пока что это очень скромные цифры. Он подчеркнул, что страна движется в правильном направлении.

Недавно глава государства призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и пособий гражданам. Путин подчеркнул, что защита прав и свобод россиян является базовым принципом развития страны.