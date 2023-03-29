Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Голикова рассказала о росте реальных зарплат россиян за пять лет

Евгений Белоусов
Экономика
Голикова рассказала о росте реальных зарплат россиян за пять лет
Фото: Пресс-служба Госдумы

Рост реальных зарплат за последние пять лет в России, по предварительным данным, составил 22,1 процента. Об этом в среду, 29 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— По предварительной информации Росстата, но пока без учета итоговых данных по малым и средним предприятиям, реальная средняя месячная начисленная заработная плата в 2022 году по отношению к 2021-му несколько снизилась — на один процент, — сказала она.

По данным вице-премьера, уже в мае Росстат уточнит данные по заработной плате. Ожидается, что за 2022 год будет показан рост заработных плат, кроме того, рост ожидается и в 2023-м, передает слова Голиковой официальный сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил, что доходы россиян начали расти, хотя пока что это очень скромные цифры. Он подчеркнул, что страна движется в правильном направлении.

Недавно глава государства призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и пособий гражданам. Путин подчеркнул, что защита прав и свобод россиян является базовым принципом развития страны.

Зарплаты Татьяна Голикова Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Александр Лосото
Александр Лосото

Проигравший вызывает врачей: сотрудники скорой помощи 3,5 часа провели на ложном вызове

Игорь Березин
Игорь Березин

За нелегальные сигареты жди срок: правительство решило ужесточить меры борьбы с табачными бутлегерами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они пишут о том, о чем раньше не писали

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Для тех, кто любит читать: первый праздник детской литературы состоялся в 1943 году

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

28 марта жители Земли могут наблюдать за парадом планет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ах, вернуть бы мне те корабли...

Все мнения
О проекте