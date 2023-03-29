Эксперты рассказали о пользе грецких орехов

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Медики рассказали о пользе грецких орехов. В их состав входят жирные кислоты, которые способствуют хорошей работе памяти, а также позволяют легче переносить стрессовые ситуации.

В состав этого ореха также входит большое количество витаминов и микроэлементов, которые восстанавливают силы и повышают иммунитет. Белок грецкого ореха за счет фермента лизина усваивается легче животного, поэтому продукт рекомендован к употреблению ослабленным после болезни людям.

Орехи позволяют быстрее восстанавливать гормональный фон, поэтому женщинам они будут полезны, если диагностированы нарушения менструального цикла, передает Общественная служба новостей.

Нутрициолог Елена Мановска напомнила, что в орехах содержится большое количество жиров, а, значит, употреблять их лучше в умеренных количествах. Так, 20-30 граммов в день — оптимальная норма, сообщает aif.ru.

Орехи богаты клетчаткой, белком, полезными жирами, витаминами и минералами, которые помогут сбросить вес и сжечь жир на животе. Эксперты рассказали, какие сорта стоит включить в ежедневный рацион.