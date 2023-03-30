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Пушилин: Скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин: Скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска
Фото: er.ru

В ближайшее время можно будет говорить о фактическом окружении города Артемовска. Таким мнением поделился временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— По Артемовску ситуация продвигается. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении, — заявил Пушилин в эфире Первого канала.

Он также добавил, что на данный момент Артемовск держится в оперативном окружении, поскольку все дороги находятся под огневым контролем российских военных.

Экс-командир роты батальона Вооруженных сил Украины Евгений Дикий заявил, что Артемовск практически полностью окружен армией России.

В свою очередь бойцы частной военной компании «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов. Уточняется, что в декабре прошлого года в этом предприятии провел награждение солдат президент Украины Владимир Зеленский.

Можно ли говорить о скором завершении конфликта, а также какую роль в этом играет Артемовск — эксперты ответили на эти вопросы в материале «Вечерней Москвы».

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