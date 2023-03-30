Raiffeisen Bank может продать российские активы или вывести их из структуры группы

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Австрийская кредитная организация Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность продажи российских активов или их вывода из структуры группы. О таком решении компания сообщила в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 30 марта.

Снижение деловой активности будет заключаться в сокращениях объема кредитования на территории нашей страны и общего объема операций в иностранной валюте, что приведет к уменьшению платежного бизнеса RBI.

В пресс-службе компании отметили, что рыночные условия для бизнеса в России для них «очень сложные», а местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, очень часто изменяются.

На сегодняшний день в российских активах RBI работают свыше девяти тысяч человек. По словам представителей компании, они осознают свою ответственность за своих сотрудников, говорится в материале.

В марте RBI сообщало, что рассматривает возможность обмена своей российской дочерней кредитной организации «Райффайзенбанка» на активы Sberbank Europe Сбербанка.