СМИ: Raiffeisen Bank International хочет поменяться активами со Сбербанком

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Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность обмена своей российской дочерней кредитной организации «Райффайзенбанка» на активы Sberbank Europe Сбербанка. Об этом в среду, 15 марта, сообщила газета Der Standard.

В материале говорится, что менеджеры Raiffeisen с руководителем банковской группы Йоханном Штроблем сформировали план под названием «Проект Красная птица». В его рамках рассматривается переход прав собственности на активы RBI в России к Сберу. В то же время австрийской компании отойдет Sberbank Europe.

Подобная сделка характеризуется как «скрытый бартер». В качестве причин для ее реализации называются невозможность прямого получения Сбербанком прибыли от продажи своих европейских активов из-за санкций Евросоюза и введенные российским руководством ограничения на вывод валюты за рубеж, не дающие Raiffeisen воспользоваться дивидендами своей «дочки» из РФ.

В австрийской банковской группе назвали вероятность проведения сделки «теоретическим соображением», пишут авторы.

Накануне бизнесмен Олег Дерипаска порекомендовал гражданам России в ускоренном темпе продать доллары и приобрести немного евро, активно инвестируя при этом в юань и традиционный защитный актив — золото.