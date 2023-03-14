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Приметы и советы

Дерипаска посоветовал россиянам срочно продать доллары

Евгений Жуков
Экономика
Дерипаска посоветовал россиянам срочно продать доллары
Фото: roscongress / Сергей Куликов

Бизнесмен Олег Дерипаска порекомендовал гражданам России в ускоренном темпе продать доллары и приобрести немного евро, активно инвестируя при этом в юань и традиционный защитный актив — золото.

— Если веселый инвестор окажется прав даже на десять процентов, то, кажется, пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота, — написал предприниматель в Telegram-канале.

Так он прокомментировал высказывание автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки о будущем экономическом кризисе в Соединенных Штатах.

Писатель, спрогнозировавший крах фирмы Lehman Brothers в 2008 году, сообщил в Twitter, что советует инвесторам покупать больше золота, серебра и биткоинов.

Экс-президент США Дональд Трамп написал, что страну ждет новая Великая депрессия. По его мнению, действующий глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера.

Американская газета The New York Times сообщила, что банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации Silicon Valley Bank.

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