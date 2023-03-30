Собянин: Окончание строительства первой очереди Троицкой линии запланировано на 2024 год

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Первая очередь Троицкой линии метро будет запущена в 2024 году. Об этом в четверг, 30 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы продолжаем строить Троицкую линию метро. По масштабу это вторая линия после БКЛ: ее протяженность — 40 километров. Первая очередь должна быть запущена в следующем году. Это 25 километров от «ЗИЛа» до «Коммунарки», — сказал он.

По словам главы города, на текущий момент готовность этой линии составляет 60 процентов. При этом проходка линии завершена на 80 процентов. Открытие станции «Генерала Тюленева» позволит жителям Теплого Стана экономить в пути до 20 минут в день, а также разгрузить станции Сокольнической и Калужско-Рижской линий, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора компании-подрядчика Евгений Федорченко сообщил, что работы на станции «Генерала Тюленева» ведутся в соответствии с графиком. Общая готовность станции составляет порядка 65 процентов, цитирует его РИА Новости.

В январе заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты построят в этом году 14 новых станций столичного метро. Так, идут строительные работы по продлению Люблинско-Дмитровской ветки метро и Солнцевской линии, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.