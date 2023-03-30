В Бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»

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Решение Германии не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование взрывов на «Северных потоках», непонятно и неправильно. Об этом в четверг, 30 марта, заявил председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст.

— Почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, для меня непонятно, — сказал он.

Эрнст также призвал привлечь российскую сторону к международному расследованию диверсий на газопроводах, передает ТАСС.

В прозрачности расследования западными странами взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть сомнения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, которые расследуют инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности случившегося.