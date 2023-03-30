Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Евгений Белоусов
В мире
В Бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»
Фото: Pixabay

Решение Германии не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование взрывов на «Северных потоках», непонятно и неправильно. Об этом в четверг, 30 марта, заявил председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст.

— Почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, для меня непонятно, — сказал он.

Эрнст также призвал привлечь российскую сторону к международному расследованию диверсий на газопроводах, передает ТАСС.

В прозрачности расследования западными странами взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть сомнения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, которые расследуют инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности случившегося.

Россия Германия Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена» снова начинает скалить зубы: Польша наращивает ударно-наступательные возможности

Александр Лосото
Александр Лосото

Шкала ума и тщеславия: имя школьницы Анвиты Патил, прошедшей тест на IQ на 162 балла, облетело весь мир

Алексей Низамов
Алексей Низамов

Развиваем инфраструктуру: Митино — один из крупнейших окраинных районов СЗАО

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Игорь Березин
Игорь Березин

За нелегальные сигареты жди срок: правительство решило ужесточить меры борьбы с табачными бутлегерами

Все мнения
О проекте